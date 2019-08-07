Экономика

Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войнРИА Новости 09:10

Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Во втором квартале текущего года ВВП РФ вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%.
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Орешкин рассказал о работе России по нивелированию рисков торговых войн

Россия активно работает с Китаем и арабскими странами, чтобы нивелировать собственные риски от замедления мировой экономики из-за торговых войн, а также ориентируется на внутреннее развитие, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
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Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева

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СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

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Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

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Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке

Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
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Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

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Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Экономика

Moody`s назвало новые санкции США «постоянной угрозой» для России

Новые санкции США в долгосрочной перспективе будут влиять на российские инвестиции и доступ к технологиям, заявило рейтинговое агентство Moody`s. Однако в краткосрочной перспективе ограничения не скажутся на кредитоспособности российского правительства.
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Дмитрий Певцов сделал видео в честь двенадцатилетия сына

В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.
Обновлено в 09:55
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Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

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НАСА отложило выход американских астронавтов в космос

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