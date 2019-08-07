Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Во втором квартале текущего года ВВП РФ вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%.

с чего всё началось

По данным Росстата, рост ВВП РФ в 2018 году составил 2,3%, в четвертом квартале – 2,7%. Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Во втором квартале текущего года ВВП РФ вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении.

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