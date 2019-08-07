Экономика

Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войнРИА Новости 09:10

Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Во втором квартале текущего года ВВП РФ вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%.
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Орешкин рассказал о работе России по нивелированию рисков торговых войн

Россия активно работает с Китаем и арабскими странами, чтобы нивелировать собственные риски от замедления мировой экономики из-за торговых войн, а также ориентируется на внутреннее развитие, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Стоимость золота достигла шестилетнего максимума

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