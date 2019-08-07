Экономика
Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войнРИА Новости 09:10
Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Во втором квартале текущего года ВВП РФ вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%.
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
Обновлено в 09:23
Общество
Певца Токарева похоронят 9 августа
Похороны российского и американского певца Вилли Токарева пройдут 9 августа.
Обновлено в 08:53
Экономика
Минтруд: с 2018 года объем поддержки семей с детьми существенно вырос
Объём мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, в России существенно вырос с 2018 года.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В сочинской больнице умер несуществующий по документам младенец
В одной из больниц Сочи скончался ребенок, родители которого увлеклись духовными практиками и решили не регистрировать его и не оказывать необходимую медицинскую помощь.
Обновлено в 09:29
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 06:52
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Смартфоны на Android оказались под угрозой взлома
В чипах Qualcomm, используемых в смартфонах с операционной системой Android, обнаружена уязвимость, из-за которой устройства можно взламывать беспроводным способом, сообщает Android Central.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Кристал Пэлас» попробует ещё раз подписать Чалова
Спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о попытке английского "Кристал Пэлас" подписать нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:52
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.
Обновлено в 08:58
Общество
Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста
Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать.
Обновлено в 08:17
Финансы
Цены на золото достигли своего шестилетнего максимума
Рост цены на золото продолжается на фоне развивающейся торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Однако пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде Дмитрий Тарасов зашел в храм.
Обновлено в 05:58
Общество
Федеральная кадастровая палата разъяснила поправки о «дачной амнистии»
Эксперты разъяснили, что, если ранее действие "дачной амнистии" затрагивало и объекты недвижимости, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства, то сейчас поправки касаются только тех объектов, которые построены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
Обновлено в 09:45