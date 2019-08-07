Экономика
Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войнРИА Новости 09:10
Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Во втором квартале текущего года ВВП РФ вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%.
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Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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Политика
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Обновлено в 10:00
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Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
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В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
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Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.
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Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
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