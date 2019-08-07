Экономика

Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнамиГазета.Ru вчера в 09:37

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что замедление темпов роста экономики страны в первой половине 2019 года связано, в том числе, с ослаблением мировой экономики на фоне торговых войн. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Орешкин рассказал о работе России по нивелированию рисков торговых войн

Россия активно работает с Китаем и арабскими странами, чтобы нивелировать собственные риски от замедления мировой экономики из-за торговых войн, а также ориентируется на внутреннее развитие, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Американский актер Дэнни Трехо, сыгравший главную роль в фильме "Мачете убивает", помог вытащить младенца из перевернувшейся в ДТП машины в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг телеканал abc7.
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