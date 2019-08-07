Россия активно работает с Китаем и арабскими странами, чтобы нивелировать собственные риски от замедления мировой экономики из-за торговых войн, а также ориентируется на внутреннее развитие, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

с чего всё началось

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