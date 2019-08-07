Россия активно работает с Китаем и арабскими странами, чтобы нивелировать собственные риски от замедления мировой экономики из-за торговых войн, а также ориентируется на внутреннее развитие, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

с чего всё началось

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что замедление темпов роста экономики страны в первой половине 2019 года связано, в том числе, с ослаблением мировой экономики на фоне торговых войн. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.

Происшествия Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Футбол «Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Культура Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.

Футбол Защитник «Челси» просит продать его в «Арсенал» Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Здоровье Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета Британский телеведущей Майкл Бюерк заявил, что людям с лишним весом не обязательно жить долго, а лучше умереть, так как так это сохранит бюджет Национальной службы здравоохранения.

Гаджеты Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой 48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.

Наука «Сердце-на-чипе» может сокращаться как человеческое Специалисты из США и Великобритании создали модельный объект из искусственной сердечной ткани, которая способна сокращаться.

Армия и оружие Министр обороны Казахстана назвал Армейские игры новым форматом военной дипломатии Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назвал Армейские международные игры новым форматом военной дипломатии, служащим расширению и укреплению боевого братства стран мира.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Наука Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлении бессонницы.

Футбол Боян Кркич перешел в клуб MLS «Монреаль Импакт» Трехкратный чемпион Испании по футболу и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Боян Кркич перешел в клуб "Монреаль Импакт", сообщается на официальном сайте команды из североамериканской MLS.

Здоровье Подростку отказали в пересадке изношенного сердца в России Тяжелобольному сыну Светланы Бушевой Олегу отказали в пересадке сердца из-за отсутствия российского гражданства.

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

Общество В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Космос Умер астрофизик академик Кардашев На 88-м году жизни умер крупный ученый-астрофизик, академик РАН Николай Семёнович Кардашев.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Общество Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Хоккей «Сочи» одолел «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open «Сочи» одержал победу над омским «Авангардом» и выиграл домашний предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Общество Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова В коллективе Киркорова заявили "Комсомольской правде", что все расходы на обеспечение питания питание технического персонала на юбилейном шоу "Я" певец уже оплатил, но затем пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей, происхождение которых комбинат питания не смог прояснить.