Экономика
Орешкин стал куратором развития ТывыРБК 10:05
Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва. Об этом он сам написал в Facebook. «Задача ближайших недель — принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл — Курагино», — заметил Орешкин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия
Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку
Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Экс-министр Абызов доставлен в суд
Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
Обновлено в 09:02
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Китаянка родила двойняшек от разных отцов
Жительница китайского города Сямынь (провинция Фуцзянь) произвела на свет двойняшек, отцами которых были разные мужчины.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Футбол
«Барселона» может купить Алабу летом
«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, сообщает Sport.es со ссылкой France Football.
Обновлено в 08:59
Культура
Александринский и Волковский театры планируют объединить
Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Австрия задержала подозреваемого в теракте на немецкой железной дороге
В Вене антитеррористическое подразделение Cobra задержало подозреваемого в попытке совершения теракта на железной дороге в Германии в октябре прошлого года, сообщает газета Kronen Zeitung.
Обновлено в 09:02
Культура
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня
Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
Обновлено в 05:31
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Кино
Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией
"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.
Обновлено в 09:30
Общество
Прокуратура выявила нарушения в роддоме Башкирии
Обновлено в 04:47
Экономика
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Общество
Крупной уральской пивоварне Jaws запретили производить алкоголь
Росалкогольрегулирование запретило производить крафтовое пиво крупной пивоварне Jaws Brewery из Белоярского, которая поставляет его в десятки российских городов и за границу.
Обновлено в 09:33
Происшествия
При взрыве в Стокгольме пострадали несколько человек
Обновлено в 03:28
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга отложила транспортную реформу
Реформу отложили на более поздние сроки Транспортную реформу в Екатеринбурге решили отложить.
Обновлено в 08:01
Футбол
Италия забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в отборе Евро-2020
Сборная Италии по футболу разгромила Лихтенштейн в матче второго тура квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39