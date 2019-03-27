Экономика

Орешкин стал куратором развития ТывыРБК 10:05

Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва. Об этом он сам написал в Facebook. «Задача ближайших недель — принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл — Курагино», — заметил Орешкин.
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Орешина назначили «куратором» Тывы

Росбалт10:30

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Орешкин стал куратором развития Тывы

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Интерфакс10:09

Правительство назначит министров и вице-премьеров кураторами отстающих регионов

Ведомости10:20

Орешкин будет курировать социально-экономическое развитие Тувы

Finam.Ru10:32
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Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку

Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Экс-министр Абызов доставлен в суд

Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
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Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
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Армия и оружие

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Футбол

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Обновлено в 07:01
Происшествия

В офис московского «Яблока» пришла полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

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Обновлено в 09:04
Происшествия

Китаянка родила двойняшек от разных отцов

Жительница китайского города Сямынь (провинция Фуцзянь) произвела на свет двойняшек, отцами которых были разные мужчины.
Обновлено в 07:46
Политика

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Футбол

«Барселона» может купить Алабу летом

«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, сообщает Sport.es со ссылкой France Football.
Обновлено в 08:59
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Александринский и Волковский театры планируют объединить

Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
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Происшествия

Австрия задержала подозреваемого в теракте на немецкой железной дороге

В Вене антитеррористическое подразделение Cobra задержало подозреваемого в попытке совершения теракта на железной дороге в Германии в октябре прошлого года, сообщает газета Kronen Zeitung.
Обновлено в 09:02
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Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД

Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Кино

Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»

Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня

Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
Обновлено в 05:31
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Полицейские нашли в чемодане девушки 40 банок черной икры из Астрахани

Обновлено в 06:16
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Обновлено вчера в 14:31
Политика

Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией

"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.
Обновлено в 09:30
Общество

Прокуратура выявила нарушения в роддоме Башкирии

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Экономика

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Общество

Крупной уральской пивоварне Jaws запретили производить алкоголь

Росалкогольрегулирование запретило производить крафтовое пиво крупной пивоварне Jaws Brewery из Белоярского, которая поставляет его в десятки российских городов и за границу.
Обновлено в 09:33
Происшествия

При взрыве в Стокгольме пострадали несколько человек

Обновлено в 03:28
Транспорт

Мэрия Екатеринбурга отложила транспортную реформу

Реформу отложили на более поздние сроки Транспортную реформу в Екатеринбурге решили отложить.
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Футбол

Италия забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в отборе Евро-2020

Сборная Италии по футболу разгромила Лихтенштейн в матче второго тура квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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