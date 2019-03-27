Экономика
Орешкин стал куратором развития ТывыРБК вчера в 10:05
Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва. Об этом он сам написал в Facebook. «Задача ближайших недель — принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл — Курагино», — заметил Орешкин.
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Правительство назначит министров и вице-премьеров кураторами отстающих регионов
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