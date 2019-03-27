Экономика

Орешкин стал куратором развития ТывыРБК вчера в 10:05

Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва. Об этом он сам написал в Facebook. «Задача ближайших недель — принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл — Курагино», — заметил Орешкин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство назначит министров и вице-премьеров кураторами отстающих регионов

Ведомостивчера в 10:20

Орешкин назначен куратором Тывы

RT на русскомвчера в 10:47

Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы

ТАССвчера в 10:28

Правительство назначит кураторов отстающим регионам

Коммерсантъвчера в 11:03

Медведев назначил Орешкина куратором Тувы

РИА Новостивчера в 10:16

Министры и вице-премьеры станут кураторами самых отстающих регионов России

Интерфаксвчера в 10:09

Орешкин стал куратором развития Тывы

РБКвчера в 10:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Культура

«Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом

Обновлено в 09:21
Экономика

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Энергетика

«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Общество

Священники и казаки могут сорвать строительство крематория в Магадане

Обновлено вчера в 00:17
Политика

Путин позвал президента Киргизии в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Здоровье

Сотрудничество даст хороший результат

Соглашение между компаниями включает в себя несколько этапов, необходимых для проведения клинических испытаний, регистрации и вывода готового препарата на рынок.
Обновлено вчера в 04:13
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп на тренировке

Обновлено в 09:11
Гаджеты

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Политика

Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций

UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», группа «ГАЗ» и лично Дерипаска попали в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:30
Экономика

Правительство уточнит принципы специальных инвестконтрактов

Правительство на заседании рассмотрело пакет поправок в федеральный закон о промышленной политике, Налоговый и Бюджетный кодексы, уточняющие принципы специнвестконтрактов.
Обновлено в 07:01
Авто

В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей

Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Экономика

Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук

Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

CIT рассказала о работе новой российско-украинской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:23
Авто

Названы самые продаваемые универсалы в России

Обновлено в 01:45
Политика

Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»

Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек

Обновлено в 07:43
Спорт

Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 07:21
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В Донбассе сбили заминированный беспилотник ВСУ

Заминированный беспилотник ВСУ был сбит в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 09:12
Футбол

«Ливерпуль» принял решение относительно возможной продажи Мане

Руководство «Ливерпуля» приняло решение относительно продажи сенегальского нападающего Садьо Мане.
Обновлено в 09:03
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное