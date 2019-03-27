Экономика
Орешкин стал куратором развития ТывыРБК вчера в 10:05
Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва. Об этом он сам написал в Facebook. «Задача ближайших недель — принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл — Курагино», — заметил Орешкин.
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Правительство назначит министров и вице-премьеров кураторами отстающих регионов
Ведомостивчера в 10:20
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Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
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В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
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Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
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Aurus показал тизер гоночной машины
Бренд Aurus, под которым в продажу поступят серийные автомобили проекта "Кортеж", выложил в соцсетях тизер гоночной машины.
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Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
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В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
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Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
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Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Технологии
В Москве откроют центр 3D-печати Росатома
Центр аддитивных технологий (трехмерной печати) госкорпорации "Росатом" планируется открыть в нынешнем году в Москве, в нем будут изготавливать на 3D-принтерах различные изделия на заказ, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Главврач роддома Салавата объяснила смех врачей над своими зарплатами
Обновлено вчера в 05:38
Экономика
Бизнесмены срочно распродают хостелы в Петербурге
Обновлено в 04:37
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
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Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
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Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
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ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж
Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович
Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа.
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