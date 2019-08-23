Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что инфляции в России замедлится до 3% в годовом выражении уже в первом квартале 2020 года.

с чего всё началось

По подсчетам ведомства, к концу года инфляция опустится ниже 4%, в первом вартале 2020 года ожидается снижение до 3%. "Сейчас мы рассматриваем окончательно цифры", - добавил министр.

Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в начале 2020 года

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.

Общество «Аэрофлот» и Emirates поставили антирекорд по числу женщин-пилотов Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на последнем месте рейтинга перевозчиков по количеству женщин-пилотов.

Гаджеты Фотография и некоторые характеристики смартфона Redmi Note 8 Pro Как известно, 29 августа Xiaomi представит смартфоны Redmi Note 8 и Note 8 Pro.

Политика В США признали российский пулемет лучшим в мире Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.

Происшествия Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов Полицейские в Гонконге впервые за 10 дней применили слезоточивый газ против радикально настроенных демонстрантов.

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Политика На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4» На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

Политика Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Происшествия «Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Политика Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.