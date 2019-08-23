Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в начале 2020 годаМосковский Комсомолец 23 августа в 11:59
По подсчетам ведомства, к концу года инфляция опустится ниже 4%, в первом вартале 2020 года ожидается снижение до 3%. "Сейчас мы рассматриваем окончательно цифры", - добавил министр.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что инфляции в России замедлится до 3% в годовом выражении уже в первом квартале 2020 года.ТАСС23 августа в 11:07
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Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в начале 2020 года
Московский Комсомолец23 августа в 11:59
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