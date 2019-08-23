Финансы

Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в начале 2020 годаМосковский Комсомолец 23 августа в 11:59

По подсчетам ведомства, к концу года инфляция опустится ниже 4%, в первом вартале 2020 года ожидается снижение до 3%. "Сейчас мы рассматриваем окончательно цифры", - добавил министр.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Орешкин ожидает снижения годовой инфляции в России в начале 2020 года до 3%

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что инфляции в России замедлится до 3% в годовом выражении уже в первом квартале 2020 года.
ТАСС23 августа в 11:07

Подробнее о событии

Орешкин пообещал снижение инфляции до 3%

Взгляд.ру23 августа в 11:12

Орешкин заявил о замедлении инфляции до 3% в 2020 году

Коммерсантъ23 августа в 12:46

Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в начале 2020 года

Московский Комсомолец23 августа в 11:59

Орешкин: Инфляция по итогам года будет ниже 4 процентов

Российская газета23 августа в 11:45

Орешкин спрогнозировал инфляцию вблизи 3% в начале следующего года

Ведомости23 августа в 11:40

Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года

Интерфакс23 августа в 11:35

Орешкин ожидает снижения годовой инфляции в России в начале 2020 года до 3%

ТАСС23 августа в 11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Общество

«Аэрофлот» и Emirates поставили антирекорд по числу женщин-пилотов

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на последнем месте рейтинга перевозчиков по количеству женщин-пилотов.
Обновлено 22 августа в 14:36
Гаджеты

Фотография и некоторые характеристики смартфона Redmi Note 8 Pro

Как известно, 29 августа Xiaomi представит смартфоны Redmi Note 8 и Note 8 Pro.
Обновлено 22 августа в 08:13
Политика

В США признали российский пулемет лучшим в мире

Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией

Обновлено в 05:12
Происшествия

С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полицейские в Гонконге впервые за 10 дней применили слезоточивый газ против радикально настроенных демонстрантов.
Обновлено вчера в 06:29
Здоровье

Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

Обновлено в 00:38
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

NASA сообщило о первом преступлении в космосе

Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В Харькове обвалился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Происшествия

В Кривом Роге дотла сгорела церковь

Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Обновлено вчера в 17:20
Политика

На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Политика

Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе

Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено в 04:23
Технологии

Почувствуй себя старым: Half-Life 2 исполнилось 15 лет

Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки

В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Общество

Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше

Обновлено вчера в 01:58
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак посмеялась над постами Лопыревой в Instagram

Напомним, что 24 августа телеведущая и модель Виктория Лопырева разместила в своём Instagram-е пост с вопросом о том, что имеет большее значение для красоты женщины: «грудь или попа».
Обновлено в 03:40
Происшествия

Коллекторы обстреляли жителя Красногорска и его дочь

Обновлено вчера в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное