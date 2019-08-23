Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 годаИнтерфакс 11:35
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Орешкин ожидает снижения годовой инфляции до 3% в начале 2020 года
Будущее России. Национальные проекты11:40
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot
США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Политика
Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника
МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Футбол
Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты
Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
Обновлено в 11:39
Политика
Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд
Китайская корпорация Huawei оценивает потери от торговых ограничений США приблизительно в $10 млрд в год, передает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя компании Эрика Сюя.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой
Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Индийский пилот, сбитый над Кашмиром, вернулся на службу в ВВС
22 августа ВВС Индии сообщили, что командир авиационного крыла Абхинандан Вардхаман, сбитый над Кашмиром 27 февраля, вернулся в строй.
Обновлено в 09:15
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Политика
Названа причина роста числа украинских туристов в Крыму
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Югре нашли тела двух пропавших на реке подростков
В ХМАО спасатели обнаружили тела двух пропавших подростков 15-ти и 16-ти лет.
Обновлено в 09:50
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток
Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку
«Нашим отличным американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю», — написал Трамп в Twitter, призвав перенести всё производство в США.
Обновлено в 11:22
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Гаджеты
Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Авто
Toyota представила автомобиль для Олимпиады
Toyota, которая стала спонсором летней Олимпиады текущего года, передаст организаторам игр 3,7 тысяч различных транспортных средств, в число которых вошли автобусы на водородных топливных элементах, беспилотные шаттлы, моторизованные модули для людей с ограниченными возможностями и даже летающий автомобиль.
Обновлено в 04:55