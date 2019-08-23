Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 годаИнтерфакс вчера в 11:35
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что инфляции в России замедлится до 3% в годовом выражении уже в первом квартале 2020 года.ТАССвчера в 11:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Общество
Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы
Обновлено вчера в 07:14
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Технологии
Медицинское оборудование от космических предприятий РФ начали сертифицировать для экспорта
Для определения сроков начала поставок и старта экспорта оборудования за рубеж российским космическим предприятиям нужно сформировать сервисные центры и подготовить программу обучения медицинских специалистов, отметили в ОРКК, добавив, что этот вопрос потребует детальной проработки и длительных согласований.
Обновлено в 18:36
Космос
Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО
Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину»
«Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено в 17:28
Кино
«Душа», «Скайуокер. Восход», «Чёрная пантера 2» и «Круэлла»: что показал Disney во второй день D23 Expo?
Обновлено в 16:38
Культура
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Политика
Официальные лица США раскритиковали Макрона за давление на Трампа
Официальные лица США в частных разговорах раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за то, что перед саммитом G7 тот пытался "оказать давление" на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.
Обновлено в 17:56
Здоровье
Что будет, если часто есть сельдерей, поведали эксперты
Обновлено в 07:41
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова рассказала о смертельной болезни сына
Внучка популярного актера родила пятерых детей.
Обновлено в 17:30
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено в 17:22
Кино
Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel
Обновлено в 19:40
Экономика
Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян
Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.
Обновлено в 04:54
Футбол
Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»
Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Обновлено в 11:58
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» вовремя не состыковался с МКС
Робот был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с 31 площадки космодрома Байконур утром 22 августа.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено в 18:56
Общество
Социологи рассказали об основном способе знакомства пар
Американские социологи из Стэнфордского университета провели исследование, в результате которого они узнали про основной способ знакомства людей в современном мире.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02