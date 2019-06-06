Экономика

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% в 2019 году9111.ru 03:57

Орешкин отметил, что уже сейчас инфляция в России медленно опускается вниз. Так, по концу года правительство ожидает ее значения ниже 4%. Не исключено, что инфляция окажется ниже 5% уже к концу первого полугодия.
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Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне ниже 4%

Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне ниже 4%, и менее 5% уже к концу июня, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.
ТАСС02:16

Подробнее о событии

ПМЭФ-2019. День первый. Главное

Коммерсантъ04:50

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года

Известия02:24

Орешкин спрогнозировал инфляцию к концу I полугодия

Росбалт02:40

Орешкин ждет инфляции ниже 4%

Газета.Ru02:39

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Российская газета03:35

Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне ниже 4%

ТАСС02:16

Годовая инфляция в РФ к концу июня опустится ниже 5%, по итогам года - ниже 4% - Орешкин

Финмаркет02:00
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Экономика

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Сеть супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг.
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Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
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Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
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Хоккей

СКА подписал хоккеиста НХЛ Лехтеря

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Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

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Экономика

Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.
Обновлено в 04:35
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Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.
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Политика

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество

Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации

Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
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МИД объяснил отсутствие Мадуро на ПМЭФ

В Министерстве иностранных дел объяснили отсутствие президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Петербургском международном экономическом форуме, стартовавшем сегодня в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:06
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Google выпустила Android Q Beta 4

Компания Google начала распространение Android Q Beta 4. Установить новую версию Android уже сейчас могут владельцы всех моделей смартфонов Pixel.
Обновлено в 04:43
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Политика

Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где в ближайшие два дня он будет участвовать в мероприятиях международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Москве задержали министра лесного хозяйства Иркутской области

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Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
Обновлено в 05:59
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Закрываются из-за убытков Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике "рождаемости" предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.
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Обновлено вчера в 09:36
Политика

Зеленский попросил у США новые вооружения

Обновлено в 01:44
Политика

В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.
Обновлено в 06:09
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Руис заявил, что хочет встретиться с Уайлдером

Руис побывал на передаче Джимми Киммела. Там он заявил, что нацеливается на Уайлдера, но сперва ему «нужно закончить дела с Джошуа».
Обновлено в 04:02
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
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Renault показала обновленный Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Общество

В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности.
Обновлено в 04:48
Наука

Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии

Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
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После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
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