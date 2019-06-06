Экономика
Минэкономики спрогнозировало инфляцию ниже 4% в 2019 годуКоммерсантъ 02:33
Минэкономики подсчитало, что по итогам 2019 года инфляция в России опустится ниже 4%, заявил глава министерства Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне ниже 4%, и менее 5% уже к концу июня, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.ТАСС02:16
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