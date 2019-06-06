Экономика

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% в 2019 году9111.ru 03:57

Орешкин отметил, что уже сейчас инфляция в России медленно опускается вниз. Так, по концу года правительство ожидает ее значения ниже 4%. Не исключено, что инфляция окажется ниже 5% уже к концу первого полугодия.
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Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне ниже 4%

Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне ниже 4%, и менее 5% уже к концу июня, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.
ТАСС02:16

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ПМЭФ-2019. День первый. Текстовая онлайн-трансляция

Neva.Today03:55

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Российская газета03:35

Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне ниже 4%

ТАСС02:16

Минэкономики спрогнозировало инфляцию ниже 4% в 2019 году

Коммерсантъ02:33

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года

Известия02:24

Орешкин ждет инфляции ниже 4%

Газета.Ru02:39

Годовая инфляция в РФ к концу июня опустится ниже 5%, по итогам года - ниже 4% - Орешкин

Финмаркет02:00
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
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