Экономика

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% в 2019 году9111.ru 03:57

Орешкин отметил, что уже сейчас инфляция в России медленно опускается вниз. Так, по концу года правительство ожидает ее значения ниже 4%. Не исключено, что инфляция окажется ниже 5% уже к концу первого полугодия.
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Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне ниже 4%

Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне ниже 4%, и менее 5% уже к концу июня, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.
ТАСС02:16

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Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Российская газета03:35

Орешкин спрогнозировал инфляцию к концу I полугодия

Росбалт02:40

Годовая инфляция в РФ к концу июня опустится ниже 5%, по итогам года - ниже 4% - Орешкин

Финмаркет02:00

Минэкономики спрогнозировало инфляцию ниже 4% в 2019 году

Коммерсантъ02:33

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года

Известия02:24

Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне ниже 4%

ТАСС02:16

Орешкин ждет инфляции ниже 4%

Газета.Ru02:39
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия

Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей

По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.
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Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
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Хоккей

Президент «Авангарда» Сушинский будет уволен

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время президент команды Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей покинут клуб по истечению срока соглашений.
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Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
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На ПМЭФ выступит группа «Ленинград»

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Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин в своем Twitter рассказал о завещании Бари Алибасова. По словам Жорина, завещание было составлено семь лет назад.
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Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

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Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Общество

Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе

В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысячи обращений, из которых 23,3 тысячи (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:46
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика

На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Брэд Питт прогулялся по Венеции с новой подругой

Голливудский актер Брэд Питт прогулялся по Венеции в компании неизвестной девушки.
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Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

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Обновлено вчера в 20:21
Гаджеты

«Яндекс.Телефон» подешевел почти вдвое

Смартфон "Телефон", выпущенный "Яндексом" под собственным брендом в конце 2018-го, подешевел почти вдвое.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Политика

Об обмане Москвы Киевом рассказал украинский экс-министр

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что значительно повлияло на российско-украинские отношения, передает NewsOne.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Здоровье

Депздрав рассказал, как избавиться от пиявок на теле

От пиявок следует избавляться при помощи обработки йодом, солью или спиртом.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Общество

В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки

Обновлено вчера в 01:51
Политика

Петиция за отставку Авакова набрала необходимое число голосов

Электронная петиция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный

В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Политика

Сенатор озвучил способ возвращения Крыма Украине

Член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков в интервью НСН оценил стратегию президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова.
Обновлено в 00:10
Общество

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Технологии

Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей

Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении

Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
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Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов

Житель Великобритании Джейсон Пэрриш, который весил около 250 килограммов, рассказал о способе своего похудения на 150 килограммов из-а одного неудобного вопроса внука.
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Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
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