Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% в 2019 году9111.ru 03:57

Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне ниже 4%, и менее 5% уже к концу июня, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.

с чего всё началось

Орешкин отметил, что уже сейчас инфляция в России медленно опускается вниз. Так, по концу года правительство ожидает ее значения ниже 4%. Не исключено, что инфляция окажется ниже 5% уже к концу первого полугодия.

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% в 2019 году

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