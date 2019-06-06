Экономика

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам годаИзвестия 02:24

К концу 2019 года Минэкономразвития ожидает инфляцию в России ниже 4%, а к концу полугодия — менее 5%. Об этом в четверг, 6 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
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Орешкин допустил снижение инфляции до показателей менее 4% по итогам года

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Коммерсантъ02:33

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РИА Новости02:37
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