Экономика

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам годаИзвестия 02:24

К концу 2019 года Минэкономразвития ожидает инфляцию в России ниже 4%, а к концу полугодия — менее 5%. Об этом в четверг, 6 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
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Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне ниже 4%

Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне ниже 4%, и менее 5% уже к концу июня, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.
ТАСС02:16

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Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне ниже 4%

ТАСС02:16

Орешкин ждет инфляции ниже 4%

Газета.Ru02:39

Минэкономики спрогнозировало инфляцию ниже 4% в 2019 году

Коммерсантъ02:33

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года

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Годовая инфляция в РФ к концу июня опустится ниже 5%, по итогам года - ниже 4% - Орешкин

Финмаркет02:00

Орешкин дал прогноз по инфляции к концу полугодия

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