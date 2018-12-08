Экономика
Орешкин сообщил, что инфляция в России в 2018 году составит 3,9-4,0%
Орешкин сообщил, что инфляция в России в 2018 году составит 3,9-4,0%Интерфакс06:11
Инфляция в РФ в 2018 году превысит официальный прогноз в 3,4%, но уложится в таргет ЦБ в 4% и составит 3,9-4,0%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в кулуарах съезда партии "Единая Россия".
Интерфакс06:11
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Энергетика
Кудрин: соглашение ОПЕК+ снизит темпы экономического роста России
В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК + добыча нефти должна быть снижена на 1,2 млн баррелей в сутки (б / с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б / с. По словам министра энергетики России Александра Новака, этап сокращения уровня добычи в стране займет несколько месяцев.
Обновлено в 06:46
Экономика
Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза
В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено в 06:39
Экономика
Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%
В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом.
Обновлено в 06:54
Экономика
Минфин США вновь отсрочил санкции в отношении компаний Дерипаски
Минфин США продлил срок действия временных лицензий на деятельность российских компаний "Русал", Еп + и группы "ГАЗ" в США до 21 января 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:39
Экономика
Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 06:48
Экономика
Гордеев предложил создать нацпроект по развитию села
Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта.
Обновлено в 07:02
Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Экономика
Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 04:26
Финансы
Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз
Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9-4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития.
Обновлено в 07:05
Экономика
В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям
Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 06:45
Экономика
Живущих за чертой бедности россиян стало меньше
Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 05:59
Экономика
Суд в Киеве снял арест с имущества «дочки» Проминвестбанка
«Удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Dow Jones упал на 500 пунктов из-за торговых споров США и КНР
Промышленный индекс Dow Jones упал на 500 пунктов на фоне противоречий между США и Китаем в области торговли.
Обновлено в 03:55
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 01:45