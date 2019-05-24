Энергетика
Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику РоссииRT на русском вчера в 10:05
Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года. Об этом сказал министр экономического развития Максим Орешкин.
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Ситуация с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" не повлияет на макроэкономические показатели РФ по итогам года, считает министр экономического развития Максим Орешкин.ТАССвчера в 09:48
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Максим Орешкин заявил, что ситуация с грязной нефтью не повлияет на экономику РФ
Говорит Москвавчера в 09:57
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