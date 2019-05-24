Энергетика
Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику РоссииRT на русском 10:05
Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года. Об этом сказал министр экономического развития Максим Орешкин.
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Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Общество
В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы
Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.
Обновлено в 05:44
Политика
Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали 60 заключенных из тюрем, которые расположены на территориях, подконтрольных ЛНР, представителям Украины.
Обновлено в 10:25
Политика
Греция подделала статистику для вступления в еврозону
Греция подделала статистику для вступления в еврозону. Это заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Пулкове женщина упала с трапа самолета
В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова умилила поклонников нежным снимком своих детей
Известные актеры Екатерина Вилкова и Илья Любимов растят двоих детей. Звездные родители очень любят своих малышей.
Обновлено в 09:30
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Футбол
Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпуск
По информации Le Parisien, футболист не сможет выйти на поле в заключительной встрече сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому руководство решило отправить его в отпуск раньше остальных.
Обновлено в 02:32
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Авто
Audi назвала дату показа нового Audi Q3 Sportback
Обновлено в 02:15
Авто
Обновленный Haval H9 готовится покорять мировой рынок
Обновленный Haval H9 получил изменения по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика.
Обновлено в 05:46
Интернет
Facebook запустит собственную криптовалюту в начале 2020 года
Социальная сеть начнет тестировать собственную криптовалюту в конце этого года, а начале следующего планируется полноценный запуск GlobalCoin.
Обновлено в 10:39
Футбол
Алексей Дюмин встретился с командой тульского «Арсенала»
24 мая Алексей Дюмин встретился с футболистами и тренерским штабом ПФК «Арсенал». Глава региона поздравил канониров с выходом в Лигу Европы.
Обновлено в 08:35
Политика
62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента
Депутаты партии «Народный фронт» внесли в Конституционный суд Украины представление о неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, заявил первый замглавы фракции Андрей Тетерук в эфире телеканала «Эспресо TV».
Обновлено в 08:27
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.
Обновлено в 09:41
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Энергетика
ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин
Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Космос
Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции
В сентябре 2017 года представители "Роскосмоса" и НАСА официально подтвердили эти планы и подписали меморандум о сотрудничестве в создании LOP-G, в соответствии с которым Россия должна была создать шлюзовый модуль лунной станции.
Обновлено в 09:04
Общество
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара. Это сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного
По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Общество
Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя
По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46