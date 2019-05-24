Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику РоссииRT на русском 10:05

Ситуация с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" не повлияет на макроэкономические показатели РФ по итогам года, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

с чего всё началось

Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года. Об этом сказал министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России

Музыка Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети» В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).

Политика Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.

Музыка Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

Происшествия Неизвестные избили мужчину и отобрали мотоцикл в Москве Неизвестные отобрали у мужчины мотоцикл марки Yamaha, затем погрузили его в грузовой Volkswagen и скрылись.

Общество Москвичей предупредили об атаках ворон Орнитологи предупреждают, ворона – птица с массивным клювом, да еще и сообразительная – целится в голову.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Общество Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.

Кино Больше Тарантино: «Однажды в Голливуде» могут удлинить Квентин Тарантино и монтажёр Фред Раскин очень старались успеть закончить фильм «Однажды в Голливуде» к Каннам (фильм добавили в конкурс позже, чем все остальные).

Политика Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.

Происшествия Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13 Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Интернет Facebook в 2020 году запустит свою криптовалюту Что еще известно: Впервые о создании новой криптовалюты Facebook стало известно в декабре 2018 года.

Авто Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.

Политика Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Шоу-бизнес Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Происшествия Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.

Общество Виктория Скрипаль передала записи звонков дяди в СК Виктория Скрипаль, племянница бывшего офицера ГРУ, отравленного в Солсбери, рассказала о звонках дяди.

Культура "Кто хочет стать миллионером?" закроют в США По данным издания, за время существования программы вышло более 3 тыс. выпусков телевикторины.

Футбол Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около миллиона евро Как уточняет "Спорт-экспресс", стоимость машины, названной в честь бразильского гонщика "Формулы-1" Айртона Сенны, оценивается в 850 тысяч евро.

Политика В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.

Гаджеты Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнет важная деталь С одной стороны, можно вспомнить, что множество смартфонов выпускаются без таких слотов расширения, однако в случае с Huawei это означает, что компании придется как минимум заниматься перекомпоновкой узлов на плате, а также - возможно - вынужденно увеличивать минимальный объем постоянной памяти, доступной пользователю.

Кино Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Спорт DrAmer: «Высказывание Себа — чистейший, рафинированный расизм» Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев назвал оскорбительные высказывания Себастьяна Ceb Дебса в сторону русскоязычных игроков проявлением расизма.