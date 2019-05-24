Энергетика
Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику РоссииRT на русском 10:05
Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года. Об этом сказал министр экономического развития Максим Орешкин.
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На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
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Издание "Украинская правда" сообщало, что Гройсман перед выборами может объединиться с экс-премьером Арсением Яценюком и группой министра внутренних дел Арсена Авакова и создать так называемую "партию двух премьеров".
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По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
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Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство "УНН" со ссылкой на собственные источники.
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