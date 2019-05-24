Энергетика

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику РоссииRT на русском 10:05

Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года. Об этом сказал министр экономического развития Максим Орешкин.
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Орешкин оценил ущерб российской экономике из-за ситуации с «Дружбой»

Российская газета10:38

Орешкин оценил влияние ситуации с «Дружбой» на макроэкономику в 2019 г

Интерфакс09:57

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России

RT на русском10:05

Ущерб российской экономике из-за ситуации с «Дружбой» оценил Орешкин

Газета.Ru09:58

Инцидент с «грязной» нефтью не отразится на экономике РФ

News.ru10:28

Орешкин: ситуация с грязной нефтью в «Дружбе» не повлияет на российскую экономику

ТАСС09:48

Максим Орешкин заявил, что ситуация с грязной нефтью не повлияет на экономику РФ

Говорит Москва09:57
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Происшествия

Во французском Лионе произошёл взрыв

На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Политика

В Кремле назвали основные условия встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и избранный президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках "нормандского формата".
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Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса

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Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

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Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

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Армия и оружие

Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.
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Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

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Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин

Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
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Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
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Технологии

Летом Google пообещал анонсировать стоимость, игры и детали запуска Stadia

Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом раскрыть детали трёх самых важных пунктов своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информацию о запуске сервиса.
Обновлено в 12:37
Космос

Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
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Общество

Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного

Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
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Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Политика

Украинский премьер Гройсман намерен создать партию

Издание "Украинская правда" сообщало, что Гройсман перед выборами может объединиться с экс-премьером Арсением Яценюком и группой министра внутренних дел Арсена Авакова и создать так называемую "партию двух премьеров".
Обновлено в 12:56
Футбол

Аллегри намекнул, что «Ювентус» возглавит Гвардиола

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что следующим наставником команды станет тренер из Манчестера.
Обновлено в 10:38
Политика

Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него

Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
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Футбол

Григорий Иванов: «Выступаю за расширение РПЛ»

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" заявил, что выступает за расширение премьер-лиги.
Обновлено в 13:48
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD

По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
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Футбол

«Чайка» получила право выступать в ФНЛ

За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.
Обновлено в 12:43
Экономика

Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей.
Обновлено в 13:23
Здоровье

В Севастополе сменился главврач онкодиспансера

В Севастополе сменился главный врач онкологического диспансера.
Обновлено в 11:31
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Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров

Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
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Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Саакашвили может в среду вернуться на Украину, сообщили СМИ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство "УНН" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:50
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