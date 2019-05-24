Энергетика

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономикуThe Moscow Post 10:55

Орешкин отметил, что "Транснефть" располагает необходимыми ресурсами для ответа за созданные проблемы, которые связаны с поставками загрязненной нефти.
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Орешкин: ситуация с грязной нефтью в «Дружбе» не повлияет на российскую экономику

Ситуация с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" не повлияет на макроэкономические показатели РФ по итогам года, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
ТАСС09:48

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Орешкин оценил ущерб российской экономике из-за ситуации с «Дружбой»

Российская газета10:38

Ущерб российской экономике из-за ситуации с «Дружбой» оценил Орешкин

Газета.Ru09:58

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России

RT на русском10:05

Инцидент с «грязной» нефтью не отразится на экономике РФ

News.ru10:28

Орешкин оценил влияние ситуации с «Дружбой» на макроэкономику в 2019 г

Интерфакс09:57

Орешкин: ситуация с грязной нефтью в «Дружбе» не повлияет на российскую экономику

ТАСС09:48

Максим Орешкин заявил, что ситуация с грязной нефтью не повлияет на экономику РФ

Говорит Москва09:57
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Общество

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено в 19:42
Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено в 08:58
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«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в заключительном туре чемпионата Франции

«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в выездном матче 38-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Обновлено в 17:08
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Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса

Обновлено в 11:07
Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
Наука

Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов

Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.
Обновлено в 05:05
Политика

Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
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Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 18:07
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Политика

Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса

Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика

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Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

США начали строительство первой атомной подлодки нового поколения

В штате Вирджиния приступили к строительству первой стратегической подводной лодки класса «Колумбия».
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»

В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Культура

Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka

Обновлено в 10:29
Происшествия

В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв

Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Разъяренный Максим Матвеев обрушился с критикой на зрителей

Максим Матвеев выступил с публичной критикой зрителей, которые приходят на его спектакли.
Обновлено в 06:00
Футбол

Билялетдинов считает, что ЦСКА обгонит «Спартак»

ЦСКА – "Крылья Советов" Билялетдинов – 2:1 – ЦСКА будет нацелен на победу, ему она необходима.
Обновлено в 17:15
Экономика

Сбербанк примет новую дивидендную политику в 2021 году

Сбербанк примет новую дивидендную политику в 2021 году, когда рассмотрит очередную стратегию, сообщил глава банка Герман Греф, отвечая на вопросы акционеров.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Общество

На Бали произошло извержение вулкана Агунг

На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39
Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 18:51
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Игры

Слух: Square Enix тизерит демонстрацию игры про «Мстителей» на E3 2019

Полноценная демонстрация The Avengers Project на презентации Square Enix вполне возможна: компания анонсировала игру про «Мстителей» от Crystal Dynamics и Eidos Montreal ещё в 2017 году, и с тех пор больше ни разу о ней не упоминала.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга Бузова раскритиковала собственную фигуру

Бузова привыкла к нападкам недоброжелателей, которые любят обсудить её фигуру. Хейтеры часто пеняют, что у ведущей «Дома-2» нет груди.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
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