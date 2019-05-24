Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономикуThe Moscow Post 10:55

Ситуация с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" не повлияет на макроэкономические показатели РФ по итогам года, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

с чего всё началось

Орешкин отметил, что "Транснефть" располагает необходимыми ресурсами для ответа за созданные проблемы, которые связаны с поставками загрязненной нефти.

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику

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