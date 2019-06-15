Финансы

Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляцииКоммерсантъ 12:05

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным. По его словам, рост цен по итогам года может опуститься ниже 4%.
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Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным. Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.
РИА Новости10:53

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Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Коммерсантъ12:05

Максим Орешкин: Обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год все равно носит завышенный характер

Эхо Москвы11:32

Орешкин считает новый прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год в 4,2-4,7% завышенным

ПРАЙМ10:53

Орешкин назвал завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

ТАСС11:06

Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

Интерфакс10:57

Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

РИА Новости10:53

Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

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