Финансы
Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляцииКоммерсантъ 12:05
Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным. По его словам, рост цен по итогам года может опуститься ниже 4%.
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным. Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.РИА Новости10:53
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Обновлено в 16:38
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На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
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Происшествия
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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
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Обновлено в 07:36
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Владимир Путин присвоил почетное звание брянскому доктору
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Обновлено в 12:45
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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
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Сериал «Ангел-хранитель» на Первом канале: актеры, анонсы серий и трейлер
Историческое полотно охватит 130 лет действия, 10 эпох и 5 поколений семейств Ангеловых и Кондратьевых. Кадр из сериала «Ангел-хранитель»
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Армия и оружие
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На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
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Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25
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Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
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Обновлено в 14:58
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Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
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Роспотребнадзор: В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки Денге
Самой масштабной эпидемией лихорадки Денге является та, которая произошла на Кубе в 1981 году.
Обновлено в 07:18
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Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске
Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
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