Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляцииКоммерсантъ вчера в 12:05

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с чего всё началось

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным. По его словам, рост цен по итогам года может опуститься ниже 4%.

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