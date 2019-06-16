Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляцииКоммерсантъ вчера в 12:05

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным. По его словам, рост цен по итогам года может опуститься ниже 4%.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Происшествия В Крыму погиб несовершеннолетний биатлонист из Мурманска Следователи начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего спортсмена из Мурманска в горах на юге Крыма, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в воскресенье.

Политика США поучаствуют в международной встрече по безопасности в Уфе США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.

Происшествия В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Галина Волчек госпитализирована в Москве Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.

Автоспорт Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана» Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Происшествия Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.

Футбол Сарри стал главным тренером «Ювентуса» Сарри сменил на посту Массимилиано Аллегри, под руководством которого "Ювентус" стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Происшествия В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

Единоборства Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Суперсерии В конце раунда прозвучал гонг и уже после гонга Майрис нанес удар, отправив соперника во второй нокдаун.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Политика Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.

Политика В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Авто Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".