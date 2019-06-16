Финансы
Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляцииКоммерсантъ вчера в 12:05
Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным. По его словам, рост цен по итогам года может опуститься ниже 4%.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:50, Вашингтон
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия
В Крыму погиб несовершеннолетний биатлонист из Мурманска
Следователи начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего спортсмена из Мурманска в горах на юге Крыма, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в воскресенье.
Обновлено в 11:03
Политика
США поучаствуют в международной встрече по безопасности в Уфе
США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено вчера в 06:21
Футбол
Сарри стал главным тренером «Ювентуса»
Сарри сменил на посту Массимилиано Аллегри, под руководством которого "Ювентус" стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.
Обновлено в 09:35
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ
Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.
Обновлено в 08:02
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Единоборства
Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Суперсерии
В конце раунда прозвучал гонг и уже после гонга Майрис нанес удар, отправив соперника во второй нокдаун.
Обновлено вчера в 17:42
Футбол
Сборная Аргентины потерпела поражение в Кубке Америки
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Политика
Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу
Обновлено вчера в 14:17
Политика
В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины
Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
Обновлено в 07:38
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31