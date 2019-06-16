Финансы
Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляцииКоммерсантъ вчера в 12:05
Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным. По его словам, рост цен по итогам года может опуститься ниже 4%.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:01, Вашингтон
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия
На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе
В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Кино
Симпатии зрителей «Кинотавра» достались комедии «Давай разведемся»
Приз зрительских симпатий на фестивале "Кинотавр" получил фильм Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной женской роли, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:49
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Крыму погиб несовершеннолетний биатлонист из Мурманска
Обновлено в 11:03
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Единоборства
Боксер Кудряшов извинился за поражение от Макабу
Обновлено в 12:00
Происшествия
Следствие допросило Голунова как свидетеля
Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал МВД показания в качестве свидетеля.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Музыка
Исполнилось 65 лет со дня рождения Сергея Курехина
16 июня исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курехина.
Обновлено в 07:02
Футбол
Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20
Футбольный клуб "Зенит" полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.
Обновлено в 11:48
Политика
Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Ростове локализовали пожар в ангаре
Обновлено в 12:31
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»
Обновлено в 10:01
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25