Финансы

Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляцииКоммерсантъ вчера в 12:05

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным. По его словам, рост цен по итогам года может опуститься ниже 4%.
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Орешкин и Набиуллина не сошлись из-за 300 рублей в прогнозе инфляции

Московский Комсомолец12:25

Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Коммерсантъвчера в 12:05

Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

Интерфаксвчера в 10:57

Орешкин назвал завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

ТАССвчера в 11:06

Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

RT на русскомвчера в 11:22

Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

РИА Новостивчера в 10:53

Орешкин считает новый прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год в 4,2-4,7% завышенным

ПРАЙМвчера в 10:53
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:01, Вашингтон
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14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет

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Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
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На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе

В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
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Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
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Кино

Симпатии зрителей «Кинотавра» достались комедии «Давай разведемся»

Приз зрительских симпатий на фестивале "Кинотавр" получил фильм Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной женской роли, передает корреспондент РИА Новости.
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Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
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В Крыму погиб несовершеннолетний биатлонист из Мурманска

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Политика

Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»

Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
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Единоборства

Боксер Кудряшов извинился за поражение от Макабу

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Происшествия

Следствие допросило Голунова как свидетеля

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал МВД показания в качестве свидетеля.
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Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

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Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
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Шоу-бизнес

Лиза Боярская снялась с кольцом в носу

Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик

Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Авто

Как завести машину, если села батарейка в брелке

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
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Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в Чемодановке

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Автоспорт

Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
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Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

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Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
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Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций

Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
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Музыка

Исполнилось 65 лет со дня рождения Сергея Курехина

16 июня исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курехина.
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Футбольный клуб "Зенит" полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.
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В Ростове локализовали пожар в ангаре

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Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
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«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
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Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
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Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
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