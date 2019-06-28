Финансы

Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитованияТАСС 14:15

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.
Читать в источнике
Максим Орешкин
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14
с чего всё началось
Перед этим он написал
 в Facebook, что «при заданном уровне совокупного спроса рост [в идеале] тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления».
РБК14:43

Подробнее о событии

Орешкин поучил ЦБ экономике

Lenta.ru14:00

Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП

РИА Новости10:39

Орешкин объяснил свои претензии к Центробанку

Ведомости13:56

Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов

РБК14:43

Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

ТАСС14:15

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

RT на русском07:07

Кредитные «пузыри»: Россияне набрали 15 триллионов кредитов

Newvz.ru25 июня в 10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Спорт

Бывший бобслеист Зубков не возвращал золотую награду Олимпиады в Сочи

Победитель Олимпийских игр 2014 года бобслеист Александр Зубков, ставший первым в соревнованиях двоек и четверок, не возвращал золотую медаль.
Обновлено в 13:02
Политика

Трамп пошутил на встрече с Путиным

Обновлено в 02:15
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Обновлено в 07:34
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Авто

BMW и Toyota создадут новый Toyota Land Cruiser

Одно из японских изданий на днях рассказало своим читателям, что в недалеком будущем компания BMW может выпустить внедорожник на шасси Land Cruiser.
Обновлено в 04:50
Политика

В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.
Обновлено в 13:21
Космос

NASA отправит октокоптер для поиска жизни на Титане

В 2026 году NASA отправит на Титан октокоптер Dragonfly, целью которого станет поиск следов внеземного синтеза биополимеров.
Обновлено в 08:45
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Культура

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Экономика

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Политика

Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей

Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Политика

Одного из освобожденных в ДНР украинцев разыскивали за дезертирство

Освобожденный властями ДНР и ЛНР украинец Дмитрий Великий находился в розыске.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Политика

Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times

В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено в 09:33
Политика

Макрон предложил Путину встречу в «нормандском формате»

Последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались в 2016 году Президент Франции Эммануэль Макрон предложил российскому коллеге Владимиру Путину в июле вновь встретиться в "нормандском формате", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Будь моя воля — и официальные матчи играл бы босиком». Эмилиано Ригони — о чемпионстве, львах и матэ

Обновлено в 13:32
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Происшествия

Владельца «Рольфа» обвинили в выводе из РФ 4 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба СКР, в 2014 году Петров, являвшийся владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», под видом покупки акций «Рольф Эстейт» перевел на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед» 4 млрд руб. по фиктивному договору купли-продажи.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Футбол

Стали известны условия контракта Буффона с «Ювентусом»

В контракте Буффона с «Ювентусом» будет присутствовать пункт, по которому вратарь сыграет минимум 10 матчей за сезон - восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное