Финансы
Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитованияТАСС 14:15
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.
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Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14
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