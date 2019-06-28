с чего всё началось

Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.

Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

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