Экономика
Орешкин: рост ВВП России ускорится во втором полугодииБанки.ру вчера в 04:11
Правительство РФ сохраняет прогноз по росту ВВП России на 1,3% по итогам 2019 года.
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Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии
Будущее России. Национальные проектывчера в 03:45
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В Петербурге катер врезался в мост
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Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе
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Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
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Соединенные Штаты разочарованы решением Турции отправить своих военнослужащих в Россию, чтобы обучаться работе с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак: «Считаю, что я – Мисс Вселенная»
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Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
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Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
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Утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2025 года
Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Каррера обратился к фанатам «Спартака»
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, как болельщики красно-белых поддерживают его.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на один матч финала НХЛ
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" из-за дисквалификации, сообщается на официальном сайте НХЛ.
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Обновлено в 00:33
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
УАЗ упал в обрыв в горах Дагестана, водитель погиб
Один человек погиб и еще четверо получили травмы при падении автомобиля УАЗ в 50-метровый обрыв в горах Дагестана.
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