Экономика

Орешкин: рост ВВП России ускорится во втором полугодииБанки.ру 04:11

Правительство РФ сохраняет прогноз по росту ВВП России на 1,3% по итогам 2019 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Орешкин ждёт ускорения роста экономики РФ во втором полугодии

News.ru04:39

Рост ВВП РФ на уровне 2% в 2019 году вполне вероятен - замглавы Минфина

ПРАЙМвчера в 14:20

Орешкин: экономика не войдет в рецессию по итогам первых двух кварталов

Финмаркет04:24

Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

ТАСС03:49

Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии

Будущее России. Национальные проекты03:45

В МЭР ожидают ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

ГлобалМСК.ру06:27

Орешкин оценил чистый вклад от нацпроектов в 1% ВВП в год

Банки.ру05:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика

Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»

Подольский районный суд по ходатайству главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Здоровье

В Москве откроется школа пищевого поведения

В Москве на базе психиатрической больницы №1 имени Алексеева откроется школа пищевого поведения "Рацион жизни".
Обновлено в 08:26
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В Швеции при взрыве пострадали 25 человек

Обновлено в 06:21
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Политика

«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо

Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Общество

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Обновлено вчера в 15:27
Политика

В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Портал Jezebel составил список 26 бесталанных актеров Голливуда

Обновлено в 09:42
Политика

Путин выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что он не отказывается от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Теннис

Чань Латиша и Додиг защитили титул на «Ролан Гаррос» в миксте

Представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте.
Обновлено в 08:43
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Происшествия

В Киевской области пропал самолет

Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Кино

Все фильмы киновселенной Marvel выпустят в 4К

Напомним, что киновселенная Marvel берет свой отчет с фильма "Железный человек", выпущенного в 2008 году.
Обновлено в 10:04
Интернет

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне китайской пословицей

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Переходный военный совет контролирует ситуацию с провокациями в Судане

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, именно поиск этих самых провокаторов и расследование преступлений являются принципиальными задачами для Переходного военного совета.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Общество

Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить

В Государственную думу внесен законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении пенсий.
Обновлено вчера в 12:42
Транспорт

Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов

Обновлено в 09:41
Общество

Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша

Обновлено в 09:12
Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Путин впервые публично прокомментировал дело Калви

Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Красноярске подростки избили восьмиклассницу за долг в 25 рублей

В Красноярске ученики гимназии №15 зверски избили восьмиклассницу. Известно все стало после того, как видео избиения попало в соцсети.
Обновлено в 00:58
Политика

Борис Джонсон избежал суда за высказывания по Brexit

Британский суд отменил решение, обязывающее бывшего министра МИД страны Бориса Джонсона явиться в суд для дачи показаний по предоставлению ложных фактов во время агитации в преддверии референдума по Brexit в 2016 году.
Обновлено в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное