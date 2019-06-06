Экономика
Орешкин: рост ВВП России ускорится во втором полугодииБанки.ру 04:11
Правительство РФ сохраняет прогноз по росту ВВП России на 1,3% по итогам 2019 года.
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Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии
Будущее России. Национальные проекты03:45
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Политика
Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»
Подольский районный суд по ходатайству главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Здоровье
В Москве откроется школа пищевого поведения
В Москве на базе психиатрической больницы №1 имени Алексеева откроется школа пищевого поведения "Рацион жизни".
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Швеции при взрыве пострадали 25 человек
Обновлено в 06:21
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Политика
«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо
Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Общество
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что он не отказывается от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Теннис
Чань Латиша и Додиг защитили титул на «Ролан Гаррос» в миксте
Представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте.
Обновлено в 08:43
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Кино
Все фильмы киновселенной Marvel выпустят в 4К
Напомним, что киновселенная Marvel берет свой отчет с фильма "Железный человек", выпущенного в 2008 году.
Обновлено в 10:04
Интернет
Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу
Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне китайской пословицей
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Переходный военный совет контролирует ситуацию с провокациями в Судане
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, именно поиск этих самых провокаторов и расследование преступлений являются принципиальными задачами для Переходного военного совета.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Общество
Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить
В Государственную думу внесен законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении пенсий.
Обновлено вчера в 12:42
Транспорт
Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов
Обновлено в 09:41
Общество
Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша
Обновлено в 09:12
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Красноярске подростки избили восьмиклассницу за долг в 25 рублей
В Красноярске ученики гимназии №15 зверски избили восьмиклассницу. Известно все стало после того, как видео избиения попало в соцсети.
Обновлено в 00:58
Политика
Борис Джонсон избежал суда за высказывания по Brexit
Британский суд отменил решение, обязывающее бывшего министра МИД страны Бориса Джонсона явиться в суд для дачи показаний по предоставлению ложных фактов во время агитации в преддверии референдума по Brexit в 2016 году.
Обновлено в 10:05