Экономика

Орешкин: рост ВВП России ускорится во втором полугодииБанки.ру 04:11

Правительство РФ сохраняет прогноз по росту ВВП России на 1,3% по итогам 2019 года.
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Орешкин ждёт ускорения роста экономики РФ во втором полугодии

News.ru04:39

Орешкин оценил чистый вклад от нацпроектов в 1% ВВП в год

Банки.ру05:27

Рост ВВП РФ на уровне 2% в 2019 году вполне вероятен - замглавы Минфина

ПРАЙМвчера в 14:20

Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

ТАСС03:49

Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии

Будущее России. Национальные проекты03:45

В МЭР ожидают ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

ГлобалМСК.ру06:27

Орешкин: экономика не войдет в рецессию по итогам первых двух кварталов

Финмаркет04:24
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Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

Обновлено в 04:50
Космос

Рогозин назвал сроки первого запуска ракеты «Ангара»

Обновлено в 06:01
Общество

«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии

Обновлено в 01:46
Здоровье

Москвичи смогут бесплатно измерить давление в центрах госуслуг

Москвичи смогут измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистами во всех центрах госуслуг "Мои документы" до конца месяца.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Экономика

Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах

Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:41
Наука

Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж

Накануне в Вернадском отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала одна из самых ярких медиумов-участников шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова.
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Анна Плетнева пожаловалась на угрозы мужа

Обновлено в 06:00
Политика

Путин не планирует встречу с Зеленским

В планах Путина пока контактов с новым украинским президентом Владимиром Зеленским нет, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:54
Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика

Силуанов считает нормальной жизнь в кредит

Вице-премьер РФ, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что считает жизнь в кредит нормальной.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Кино

Экранизация Uncharted выйдет в декабре 2020 года

Обновлено в 04:27
Политика

Познер заявил, что не понимает смысла военного парада в День Победы

Познер высказался по поводу парада Победы, который ежегодно проходит в Москве на Красной площади.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва украинских военных на горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером

Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Общество

Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 млн рублей

Суд во Владивостоке назначил одной из компаний-отловщиков косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, штраф в 28 миллионов рублей за нарушение правил рыболовства.
Обновлено в 06:19
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Технологии

«Максимателеком» и «Билайн» совместно монетизируют публичный Wi-Fi

АО «Максимателеком» и ПАО «ВымпелКом» станут стратегическими партнерами в области digital-рекламы и монетизации публичного Wi-Fi, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика

«Дом.РФ» и ВЭБ.РФ благоустроят Южно-Сахалинск и Геленджик

«Дом.РФ» совместно с ВЭБ.РФ пообещали властям Сахалинской области помочь с благоустройством Южно-Сахалинска.
Обновлено в 05:33
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
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