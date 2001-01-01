Экономика

Орешкин: рост ВВП России ускорится во втором полугодииБанки.ру 04:11

Правительство РФ сохраняет прогноз по росту ВВП России на 1,3% по итогам 2019 года.
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Подробнее о событии

Экономический рост РФ в 3-4-м кварталах постепенно ускорится - аналитики ЦБ

Финмаркет05:45

Орешкин ждёт ускорения роста экономики РФ во втором полугодии

News.ru04:39

В МЭР ожидают ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

ГлобалМСК.ру06:27

Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

ТАСС03:49

Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии

Будущее России. Национальные проекты03:45

Орешкин оценил чистый вклад от нацпроектов в 1% ВВП в год

Банки.ру05:27

Орешкин: экономика России хорошо себя чувствует

ИА REX06:07
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Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
Обновлено в 04:50
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Политика

В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу

В Москве считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский, заявляющий о готовности "отвечать жестко" ополченцам в Донбассе и в то же время настаивающий на прекращении огня, подает противоречивые сигналы, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:40
Теннис

Вондроушова одолела Конту и пробилась в финал «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила британку Йоханну Конту в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 07:18
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Происшествия

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома

Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Балтику

Будет задействовано около 12 тысяч военных, 44 корабля и 40 самолетов и вертолетов.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Обновлено в 06:31
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Обновлено в 03:02
Энергетика

Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ

США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Украинские силовики обвинили жителя Донбасса в подготовке теракта

Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области. Его подозревают в подготовке террористического акта в Запорожье.
Обновлено в 07:21
Политика

Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа

Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Выпуск краски и клея восстановили в Дамаске и Алеппо в Сирии

Завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии — Алеппо — после завершения боевых действий.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе

Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
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