Орешкин: рост ВВП России ускорится во втором полугодииБанки.ру 04:11

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Политика В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу В Москве считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский, заявляющий о готовности "отвечать жестко" ополченцам в Донбассе и в то же время настаивающий на прекращении огня, подает противоречивые сигналы, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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