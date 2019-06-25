Экономика
Орешкин рассказал об особенностях будущего мирового кризисаВедомости вчера в 08:20
Новый глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе, а будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
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Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Британские F-35B впервые совершили боевые вылеты
Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B ВВС Британии впервые провели боевую операцию.
Обновлено вчера в 09:44
Авто
Audi разработала электрический паркетник для китайского рынка
Кроссоверы уже начали попадать к китайским дилерам, стоимость объявят в одно и тоже время со стартом продаж.
Обновлено в 01:30
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Небензя призвал отказаться от двойных стандартов в Сирии
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заявил о необходимости прекращения применения двойных стандартов в отношении ситуации в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы российского постпредства при ООН.
Обновлено вчера в 18:42
Армия и оружие
В июле в Одессе начинаются крупные военные учения — ГПСУ
С 1 июля в Одессе начнутся украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019», заявили 25 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Обновлено в 01:46
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:03
Театры
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал обращение актеров МХАТ
Президент страны не занимается назначением художественных руководителей театров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июня в ходе встречи с журналистами.
Обновлено вчера в 10:44
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено вчера в 06:59
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Здоровье
Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше
Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
«Аэрофлот» намерен открыть шесть новых рейсов из Красноярска
Авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует запустить хаб в Красноярске, планирует открыть к 2020 году из Красноярска новые рейсы - Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
По предварительным данным, причиной стала вода из-под крана.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено вчера в 02:01
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество
Американка отдала мошенникам более $135 тысяч, чтобы защититься от «русских хакеров»
ИА «Ореанда-Новости» Женщина из США отдала злоумышленникам более 136 тысяч долларов, чтобы те очистили её компьютер от вирусов и защитили от «русских хакеров».
Обновлено в 01:44
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19