Экономика

Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпанийГазета.Ru 04:16

По словам министра, обсуждение проектов проходит в закрытом режиме. "Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры", - сказал Орешкин.
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