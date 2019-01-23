Экономика
Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпанийГазета.Ru 04:16
По словам министра, обсуждение проектов проходит в закрытом режиме. "Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры", - сказал Орешкин.
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