ФАС не получала жалоб на необоснованный рост цен на фоне повышения НДСИнтерфакс 08:22

Есть истории, с которыми нужно антимонопольным органам разбираться, и мы эти данные будем им предоставлять. И будем надеяться, что они будут предпринимать те действия, которые они должны предпринимать. И это будет выражаться в том, что эти группы товаров, по крайней мере, перестанут расти по ценам.

Ранее в среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ФАС предстоит разобраться с ростом цен на те группы товаров, на которые повышение ставки НДС не распространялось в связи с льготным режимом.

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