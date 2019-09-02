Финансы
Газета.RuОрешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
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Политика
Трамп считает ураган «Дориан» серьезной проблемой для США
"Дориан" является одним из мощнейших в истории США ураганов и способен создать серьезные проблеме стране.
ТАСС 13:31
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
Москва 24 09:06
Общество
В Жуковском завершился МАКС-2019: итоги выставки
Самолёт поднялся в небо над Жуковским и показав сложнейшие фигуры высшего пилотажа вызвал неподдельное восхищение посетителей МАКСа.
DixiNews 07:01
Общество
На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года
Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
Общество
В США умер известный социолог Иммануил Валлерстайн
В субботу утром, 31 августа, после продолжительной болезни в Нью-Йорке скончался Иммануил Валлерстайн, американский социолог и неомарксист, автор теории мир-системного анализа.
ФедералПресс 04:23
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Политика
Президент Черногории выразил сожаление из-за отсутствия РФ в Варшаве
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Сербию и Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.
Известия 17:55
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Кино
Джуд Лоу рассказал о съемках «Нового папы»
Культуромания 11:39
Единоборства
Поветкин хочет провести бой с братом Фьюри
39-летний российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International в Лондоне, а после заявил о желании нокаутировать его двоюродного брата Тайсона.
РЕН ТВ вчера в 23:34
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Футбол
СМИ: «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Караваева
RT на русском 17:40
Экономика
Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 17:00
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Общество
Елизавета II подшутила над американскими туристами
Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
Газета.Ru 11:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов
Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
Газета.Ru 13:36
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 13:39
Наука
Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность
Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.
Discover24 06:46
Политика
Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе.
News.ru 30 августа в 23:15
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Религия
Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции
Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Происшествия
AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако.
ТАСС 16:52
Армия и оружие
Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
Известия 17:48
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа
Московский Комсомолец 11:39
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.
РБК 15:52
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru 16:16
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54