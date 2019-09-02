Финансы

Газета.RuГазета.RuОрешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
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Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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