Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризисаРБК 07:06
Нечто похожее, по словам Орешкина, отечественная экономика переживала в 1980-е годы, когда в СССР наблюдался спад производительности труда на фоне падения цен на сырье, а также рост цен на товары народного потребления. Россия уже ощутила замедление роста глобальной экономики.
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Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости 12:27
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