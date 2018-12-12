Политика

Орешкин рассказал о сотрудничестве России и Европы
Вечерняя Москва
03:18

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин рассказал о том, что отношения страны с Европой в сфере торговли на данный момент находятся на подъеме. Соответствующее заявление было сделано во время его выступления на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.
Вечерняя Москва03:18

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Орешкин рассказал о сотрудничестве России и Европы

Вечерняя Москва03:18

Орешкин заявил о «ренессансе» в отношениях России и Европы

РБК02:25

Доля евро в расчетах Европы и России увеличивается

Finam.Ru02:13
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Политика

Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.
Обновлено в 03:24
Политика

Трампа призвали защитить Европу от российского газа

Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 03:23
Политика

Финансового директора Huawei освободили под залог

Канадский суд освободил под залог арестованного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США, сообщило в среду агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:04
Политика

В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй

Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 03:14
Политика

Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны

Российская Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны.
Обновлено в 03:19
Политика

Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки

В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 03:19
Политика

Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию

Причину злоключений соотечественников, ставших трудовыми мигрантами, экс-парламентарий видит в недружественной политике властей Украины по отношению к собственным гражданам.
Обновлено в 03:18
Политика

Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»

В начале декабря сообщалось, что вице-премьер Максим Акимов утвердил директиву ("Интерфакс" ознакомился с ее копией), согласно которой представители государства в совете директоров "Аэрофлота" должны голосовать за избрание Е.Дитриха председателем совета.
Обновлено в 03:15
Политика

Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента.
Обновлено в 02:59
Политика

Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 03:24
Политика

Более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео

Пилоты Летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске приступили к интенсивным полетам на двух разновидностях глубоко модернизированного истребителя МиГ-35: одноместной и учебно-боевой "спарке".
Обновлено в 03:02
Политика

Совфед не поддержит законопроект о ликвидации унитарных предприятий

Об инициативе Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий.
Обновлено в 03:23
Политика

В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»

Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.
Обновлено в 03:03
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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