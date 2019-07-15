Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о своих впечатлениях от поездки на форум в Тольятти на автомобиле Lada Xray. По его словам, машина показала себя хорошо, но нужно ремонтировать дороги. "Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили".

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

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