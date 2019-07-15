Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada XrayРИА Новости 02:38
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о своих впечатлениях от поездки на форум в Тольятти на автомобиле Lada Xray. По его словам, машина показала себя хорошо, но нужно ремонтировать дороги. "Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили".
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Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".
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В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
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Ремонт моста поставит автомобилистов в пробку у «Калины»
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В Смольном объяснили запрос о заслугах Стругацкого формальностями
Власти Санкт-Петербурга запросили у инициаторов установки памятной доски писателю Борису Стругацкому справку о его заслугах в рамках установленной законом процедуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по культуре в воскресенье.
Обновлено вчера в 11:32
Авто
Компания Porsche открыла кольцо Нардо после реконструкции
Тут проводят испытания свыше 90 автомобильных компаний. Постоянный штат центра — более 150 человек.
Обновлено в 03:38
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Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
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Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса
Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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С мая по июль на курортах Антальи по разным причинам погибли и умерли 13 украинских граждан.
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На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
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Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
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