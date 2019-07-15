Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до ТольяттиРоссийская газета 04:53

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
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Орешкин чуть не пробил колесо на автопробеге по трассе М-7

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Life.ru02:30

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем LADA XRAY

ТАСС03:22

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РИА Новости02:58

Орешкин сообщил о «чуть не пробитом колесе» на трассе М-7

РБК03:30
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:47, Вашингтон
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Экономика

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Для государственных информсистем разработают единые требования Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать.
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Происшествия

В Якутии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса

«Около 11 часов (05:00 мск) на 138-м км федеральной автодороги «Вилюй» произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», — сказал собеседник.
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Происшествия

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.
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Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
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Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
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Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

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Общество

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Общество

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У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
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Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

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В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
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Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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Армия и оружие

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Полиция Турина проинформировала о том, что в ходе операции в нескольких городах севера Италии спецподразделения полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций.
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Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
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Грузия приостановила выдачу подозреваемого по делу об убийстве следователя Шишкиной

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Обновлено в 04:18
Политика

Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции

В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период действия санкций сотрудниками ведомства не допущено к ввозу в России через границы более 2,9 тысяч тонн запрещенной продукции.
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Хоккеисты казанского «Ак Барса» нападающий Данис Зарипов и голкипер Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса», которая стала открытой для болельщиков и журналистов.
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Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
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Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

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Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»

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