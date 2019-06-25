Экономика
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисеРИА Новости вчера в 12:27
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
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Происшествия
Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО
Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол
«Милан» заинтересован в переходе Фекира
Форвард «Лиона» Набиль Фекир вошел в сферу интересов «Милана».
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Возрожденный Ford Bronco получит двигатель от Ranger
Серийное производство Ford Bronco будет запущено на заводе компании в Уэйне, штат Мичиган, в январе 2021 года.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
Обновлено вчера в 12:01
Путешествия
Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
Обновлено вчера в 18:41
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы
Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 00:10
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Театры
Актеры МХАТа требуют вернуть Татьяну Доронину
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено вчера в 07:57
Футбол
Томас Цорн: «Вокруг Глушакова с Комбаровым возник перебор негатива»
Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал решение клуба расстаться с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье
Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше
Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Обновлено вчера в 01:47
Общество
В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Три дела возбуждено из-за мошенничества с жильем в Новокузнецке
СКР по Кемеровской области возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 23:27
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Энергетика
Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр
В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Авто
Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости
Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.
Обновлено 24 июня в 08:07
Общество
Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников
Обновлено 24 июня в 09:43
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 25 июня, в Камчатском крае. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено вчера в 11:31
Финансы
Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США
В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено вчера в 18:36
Здоровье
В Челябинске выросла заболеваемость описторхозом
По данным Роспотребнадзора за 5 месяцев 2019 года на территории Челябинска отмечен рост заболеваемости описторхозом.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31