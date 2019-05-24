Орешкин рассказал, как грязная нефть повлияет на экономику РоссииБИЗНЕС Online 10:49

Инцидент с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба» не окажет серьезного влияния на макроэкономические показатели РФ за 2019 год. Об этом заявил в четверг глава минэкономразвития Максим Орешкин.

Происшествия Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

Наука Побит рекорд температуры для сверхпроводимости Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Гаджеты В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.

Общество Самые дорогие выпускные платья продают во Владивостоке Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса объявлений «Юла», дороже оно обойдется во Владивостоке, Липецке (7,08 тыс. рублей) и Воронеже (6,09 тыс. рублей).

Футбол Месси рассказал, почему «Барселона» вылетела из ЛЧ Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о причинах вылета команды в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Общество Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.

Политика Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко отказался подписать новый устав, сообщает РИА "Новости".

Политика Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву обвинили в подкупе вице-канцлера Австрии Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую Леру Кудрявцеву в подкупе вице-канцлера этой страны Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден подать в отставку после обвинений в коррупции.

Общество Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».

Здоровье Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день Специалист пояснила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — примерно одна порция сладкого, и в день допустимо съесть четыре такие порции.

Происшествия В Якутии 17 человек отравились в школьной столовой По меньшей мере 17 человек отравились в начальной школе в Якутии, в настоящее время госпитализированы 12 человек.

Происшествия В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Награжденного за героизм российского полицейского заподозрили в пытках В апреле 2019-го Калтырин получил награду за мужество и героизм из рук министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Политика Голландский политик подверг сомнению выводы следствия по делу MH17 Международная следственная группа не смогла предоставить веские доказательства того, что именно Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Шоу-бизнес Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.

Общество В РЭО рассказали о возможности снизить тарифы на мусор для населения Делегация Российского экологического оператора (РЭО) совершила поездку в Германию, где ознакомилась с опытом по сбору и переработке мусора, передаёт телеканал «360».