Политика

Орешкин: работа ВТО фактически прекратилась из-за СШАNews.ru 09:42

Функционирование Всемирной торговой организации (ВТО) фактически прекратилось, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Он отметил, что работу тормозят Соединённые Штаты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Орешкин: ВТО фактически перестала работать из-за США

Экономика сегодня11:46

Орешкин заявил о подрыве работы ВТО Соединенными Штатами

Известия10:00

Орешкин объяснил пользу ВТО

Вести.Ru09:48

Орешкин: действия США привели к фактическому прекращению функционирования ВТО

Финмаркет09:45

Орешкин: работа ВТО фактически прекратилась из-за США

News.ru09:42

Орешкин заявил, что США разрушают принципы работы ВТО

ТАСС09:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 12:43, Ашберн
Происшествия

В драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Финансы

Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет

Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал, что обвала рубля не будет.
Обновлено в 12:26
Происшествия

На соборе в Солсбери повесили российский флаг

Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

Обновлено в 11:44
Спорт

Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Обновлено в 12:27
Армия и оружие

ОАЭ купили российские «Корнеты» и «Панцири» на $50 млн

Обновлено в 11:12
Политика

Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений Нетаньяху

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим на встречу представителей стран «вышеградской группы» и Израиля, которая запланирована на 19 февраля.
Обновлено в 10:24
Экономика

Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Общество

Египет добился от США передачи саркофага древнего жреца

Обновлено в 10:49
Здоровье

Названы сжигающие жир на животе продукты

Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Шнуров посвятил стих избившему жену Башарову

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение актеру и телеведущему Марату Башарову, с которым из-за рукоприкладства хочет разойтись супруга — Елизавета Шевыркова.
Обновлено в 10:16
Единоборства

Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца

Для Минакова поражение от Конго стало первым в карьере. В активе российского бойца 21 победа.
Обновлено в 11:30
Общество

Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева

Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Людей эвакуировали из торгового центра «Аура» в Сургуте

Обновлено в 09:54
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Политика

Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился с подписчиками своей страницы в фейсбуке результатами анализа ДНК "по выявлению этнического происхождения предков в течение тысячи лет".
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Мать Децла рассказала о причинах его смерти

В эфире 1 канала Ирина Толмацкая назвала причину смерти своего сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Гранат вернется из «Рубина» в «Динамо»

Защитник казанского «Рубина» Владимир Гранат в ближайшее время вернется в московское «Динамо».
Обновлено в 09:54
Футбол

«Валенсия» Черышева поделила очки с «Эспаньолом»

Обновлено в 12:13
Политика

Дания ответила на призыв Трампа забрать «своих террористов» из Сирии

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду свыше 800 своих граждан, которые присоединились к «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ) и попали в плен.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка украинскими силовиками

Обновлено в 11:54
Происшествия

На востоке Москвы загорелись торговые павильоны

Обновлено в 09:59
Происшествия

Против «желтых жилетов» применили слезоточивый газ

Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс» арестован на два месяца

Константин Наумов был уволен из РКЦ "Прогресс" в июле 2018 года.
Обновлено в 09:44
Происшествия

О возможном обрушении здания ИТМО было известно еще в прошлом году

Напомним, что 16 февраля в здании ИТМО рухнула крыша и перекрытия с пятого по первый этаж. В результате произошедшего никто не пострадал.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

В Москве вечером, 16 февраля, автомобиль BMW X6 насмерть сбил водителя такси, который вышел на проезжую часть Ленинградского шоссе.
Обновлено в 10:38
Хоккей

Евгений Кузнецов: «Расстроило, что Овечкина никто не поддержал»

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что поддерживал своего одноклубника Александра Овечкина в его борьбе за возможность игроков НХЛ выступить на Олимпиаде-2018.
Обновлено в 11:17
Политика

Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожалел американцев, которые, по его мнению, еще не поняли бесполезность вводимых против Москвы санкций.
Обновлено в 07:56
ещё по теме
Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное