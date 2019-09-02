Энергетика
ВедомостиОрешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
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Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Общество
Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией
РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.
RT на русском 00:00
Политика
В Госдуме объяснили подоплеку требований Польши о репарациях
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского телевидения завил, что ответственность за неполучение Польшей послевоенных немецких репараций лежит на России.
REGNUM 08:03
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.
Life.ru 08:28
Игры
В Gears 5 начало сражений будут инициировать игроки
Gmbox.ru 03:51
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Анастасии Решетовой стало плохо в самолете
Накануне, бизнесвумен побывала на Мальдивах. По пути в Москву ей стало плохо прямо на борту воздушного судна.
Дни.ру 05:37
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Политика
Новый премьер Украины выдворил журналистов из зала заседаний
Глава украинского правительства Алексей Гончарук в ходе заседания объявил технический перерыв, чтобы представители СМИ освободили помещение.
Новостной фронт 08:10
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Происшествия
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего
Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.
Российская газета 05:10
Армия и оружие
Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Авто
АвтоВАЗ объявил о новых назначениях
Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.
SpeedMe 05:42
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до наивысшей категории
В Атлантическом океане ураган «Дориан» достиг пятой категории, которая считается наивысшей.
Суть событий вчера в 10:27
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» предоставит девелоперу «А101» 1,3 млрд рублей
Банк "Дом.РФ" предоставит девелоперской компании "А101" проектное финансирование в размере 1,3 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Манифест" в Можайском районе Москвы, говорится в пресс-релизе банка.
РИА Новости 05:46
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Эхо Москвы вчера в 02:00