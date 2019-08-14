Политика

Орешкин оценил выход США из ВТОГазета.Ru 13:37

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
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Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

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Орешкин: Выход США из ВТО не станет фатальным для организации

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Орешкин не считает возможный выход США из ВТО фатальным для организации

ТАСС13:38

Орешкин заявил, что выход США из ВТО может пойти на пользу организации

ФАН13:41
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Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
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Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
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Общество

В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
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Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче

Действующий обладатель Кубка Гагарина в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
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Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%

Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
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Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Космос

Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь

Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе

Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено вчера в 23:35
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В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»

Матч завершился победой российского клуба со счетом 3:2. Португальский «Порту» из-за этого не вышел в раунд плей-оффи, а вот у «Краснодара» появился шанс проявить себя.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией

Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.
Обновлено в 13:53
Политика

Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Общество

Сотни преподавателей ВШЭ требуют освободить студента Егора Жукова

Обновлено в 15:40
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Игры

Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat

На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Интернет

Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep

Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep.
Обновлено в 11:18
Экономика

Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии

Снижение связано с возросшими опасениями рецессии после публикации не слишком обнадеживающих экономических данных из Германии и Китая.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми

35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Политика

В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора.
Обновлено в 14:20
Политика

Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа

Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Общество

В Японии из-за жары за неделю погибли 23 человека

В Японии из-за сильной жары в течение недели погибли 23 человека, 12 тыс. 751 пострадали, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено в 00:30
Политика

Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
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Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

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Происшествия

Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым

Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
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