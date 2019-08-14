Политика
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТОRT на русском 13:25
Выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) может дать толчок к её реформированию, подобное решение Вашингтона не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
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Футбол
Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко
56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Соединенные Штаты ищут повод для выхода из договора СНВ-3
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос возможность продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 16:53
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия
СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.
Обновлено в 13:53
Экономика
Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии
Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
Обновлено в 16:56
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 66 рублей впервые с мая
Курс американской валюты превысил 66 рублей впервые с 3 мая.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Российский сенатор оценил шансы размещения ракет США в Азии
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич оценил высказывание посла США в России о размещении ракет малой и средней дальности на территории Азии.
Обновлено в 08:59
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Футбол
«Реал» предлагает «ПСЖ» обменять Винисиуса на Неймара
Ранее Sports.es сообщал, что «Реал» предложил Неймару пятилетний контракт на 200 млн евро.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Авто
УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»
Обновлено в 12:23
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали
«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Обновлено в 16:33
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Политика
Митрохина с третьей попытки зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
На заседаниях ЦИК с приглашением кандидатов-оппозиционеров периодически звучала тема «автоматической» регистрации представителей провластных партий, а также провластных кандидатов-одиночек.
Обновлено в 13:55
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского
«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Технологии
Сточные воды в Петербурге начнут очищать ультрафиолетом
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
К самолету Шойгу попытался приблизиться истребитель НАТО
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 10:41
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии
Обновлено в 15:50
Происшествия
Мальчика Колю, пропавшего в омских лесах, ищут уже 600 человек
В поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего в омских селах, участвуют уже порядка 600 человек, сообщили в ГУ МВД по Омской области.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02