Политика

Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТОRT на русском 13:25

Выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) может дать толчок к её реформированию, подобное решение Вашингтона не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
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Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

РИА Новости15:20

Кремль отреагировал на возможный демарш США

Lenta.ru08:04

Орешкин заявил, что выход США из ВТО может пойти на пользу организации

ФАН13:41

Орешкин оценил выход США из ВТО

Газета.Ru13:37

Орешкин: Выход США из ВТО не станет фатальным для организации

ПРАЙМ13:22

Орешкин не считает возможный выход США из ВТО фатальным для организации

ТАСС13:38

Эксперт оценил последствия возможного выхода США из ВТО

RT на русском16:11
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Происшествия

В Кирове двое мужчин зарезали двухлетнего мальчика

В Кирове произошло зверское убийство: двое неизвестных зарезали двухлетнего ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 17:47
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Технологии

Бесплатный российский оператор обновил тарифы

«Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.
Обновлено в 04:02
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Футбол

Перишич: в последние годы в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты

Напомним, в последний раз „Бавария“ выиграла Лигу чемпионов в 2013 году.
Обновлено в 16:47
Происшествия

В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

Обновлено в 17:46
Киберспорт

Maelstorm прокомментировал жеребьевку The International 2019

Обновлено в 00:53
Происшествия

На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Экономика

«Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее

В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.
Обновлено в 11:28
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Спустя 15 лет службы: Китай начал списывать J-10

Обновлено в 17:51
Кино

Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру

Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах, за роли в картинах "Авиатор" (2004) и "Жасмин" (2013) она удостоилась премий "Оскар".
Обновлено в 12:08
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Обновлено в 16:07
Политика

Трамп вновь назвал ФРС проблемой США

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что проблемой Соединённых Штатов является не Китай, а Федеральная резервная система (ФРС) страны.
Обновлено в 17:25
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».
Обновлено в 13:46
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Здоровье

Около 3 тысяч ставропольцев воспользовались санаторием на дому

Услугой «Санаторий на дому» за полгода воспользовались около трёх тысяч ставропольцев. Это составляет 63 процента годового показателя.
Обновлено в 13:11
Футбол

Габигол может перейти в «Ниццу»

Официальных предложений «Ницца» пока не делала. В этом сезоне в Бразилии Габигол забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи в 17 матчах.
Обновлено в 18:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Футбол

Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Девушка ослепла на один глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено в 07:52
Экономика

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
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