Политика
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТОRT на русском 13:25
Выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) может дать толчок к её реформированию, подобное решение Вашингтона не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
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Происшествия
В Кирове двое мужчин зарезали двухлетнего мальчика
В Кирове произошло зверское убийство: двое неизвестных зарезали двухлетнего ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 17:47
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Технологии
Бесплатный российский оператор обновил тарифы
«Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.
Обновлено в 04:02
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Футбол
Перишич: в последние годы в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты
Напомним, в последний раз „Бавария“ выиграла Лигу чемпионов в 2013 году.
Обновлено в 16:47
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
Обновлено в 17:46
Происшествия
На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр
Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Экономика
«Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее
В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.
Обновлено в 11:28
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Спустя 15 лет службы: Китай начал списывать J-10
Обновлено в 17:51
Кино
Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру
Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах, за роли в картинах "Авиатор" (2004) и "Жасмин" (2013) она удостоилась премий "Оскар".
Обновлено в 12:08
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Политика
Трамп вновь назвал ФРС проблемой США
Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что проблемой Соединённых Штатов является не Китай, а Федеральная резервная система (ФРС) страны.
Обновлено в 17:25
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».
Обновлено в 13:46
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Здоровье
Около 3 тысяч ставропольцев воспользовались санаторием на дому
Услугой «Санаторий на дому» за полгода воспользовались около трёх тысяч ставропольцев. Это составляет 63 процента годового показателя.
Обновлено в 13:11
Футбол
Габигол может перейти в «Ниццу»
Официальных предложений «Ницца» пока не делала. В этом сезоне в Бразилии Габигол забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи в 17 матчах.
Обновлено в 18:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 17:18
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05