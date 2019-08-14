Выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) может дать толчок к её реформированию, подобное решение Вашингтона не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

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